Euro Truck Simulator 2 – Italien-Erweiterung ab sofort verfügbar

Zum Euro Truck Simulator 2 ist jetzt die Italia-Erweiterung an den Start gegangen. Das neue Addon führt uns durch 19 italienische Städte (darunter Rom, Neapel, Palermo) und lässt den virtuellen Brummi-Fahrer rund 11.500 Kilometer zurücklegen.

Bereits das Basisprogramm des Euro Truck Simulator 2 aus dem Jahre 2012 umfasste weite Teile des europäischen Straßennetzes. Autobahnen sind darunter ebenso vertreten wie Landstraßen. Immer wieder werden die virtuellen Fahrkünste gefordert, vor allem in Großstädten. Schließlich gab und gibt es hier besonders dichten Straßenverkehr. Ferner gilt es, die Straßenverkehrsordnung zu beachten, damit wir nicht in Radar-Fallen u.ä. geraten und so womöglich unsere Fahrerlaubnis verlieren. Erschwert wird die ganze Sache dadurch, dass wir als LKW-Driver die Ware stets termingerecht, also unter Zeitdruck, ausliefern müssen.

Euro Truck Simulator 2 ist der offizielle Nachfolger des ersten Euro Truck Simulator, welcher bereits 2008 auf den Markt kam. Beide Titel schafften es seinerzeit auf die vorderen Plätze der PC-Verkaufs-Charts und waren damit außerordentlich erfolgreich.

Euro Truck Simulator 2 – Italia DLC