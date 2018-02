Europa Universalis IV – Neues Immersionspaket „Rule Britannia“ in Vorbereitung

Mit Third Rome erschien im letzten Jahr das erste Immersionspaket zur Hardcore-Strategie Europa Universalis IV (2013). Wie kürzlich bekannt wurde, ist mittlerweile ein zweites in Vorbereitung. Es trägt den Titel Rule Britannia und soll in absehbarer Zeit über Steam erhältlich sein.

Rule Britannia fokussiert sich auf England. Ausgangspunkt ist ein wichtiger Abschnitt in der Geschichte Großbritanniens Mitte des 15. Jahrhunderts. Es ist die Epoche des Handels und des industriellen Fortschritts, aber auch jene Zeit, in der das Land von einem schwachen Monarchen repräsentiert wurde und habgierige Adelige unheilvollen Einfluss erlangten.

Hier die Inhalte im Detail (offizielle Herstellerangaben):

Neue britische Missionen: Neue exklusive Entscheidungsbäume für England, Schottland und Irland, die in unser neues Missionssystem von Europa Universalis IV integriert sind.

Industrielle Revolution: Weit entwickelte Provinzen können im späteren Spielverlauf Kohle produzieren und somit eine größere Produktivität und einen größeren Wohlstand ermöglichen.

Innovationsfähigkeit: Verdient Belohnungen, wenn Ihr die erste Nation seid, die neues Wissen freischaltet, darunter auch geringere Machtkosten.

Seedoktrin: Führt eine allgemeine Strategie für Eure Flotten ein und erhaltet Boni auf die Schiffswartung, die Handelsmacht oder die Leistung in der Schlacht.

Anglikanismus: Ein neuer protestantischer Glaube kann in England aufkommen, mit neuen Boni und religiösen Entscheidungen.

Teilen von Wissen: Helft euren rückständigen Verbündeten oder Untertanen, indem Ihr die Verbreitung von Institutionen in ihren Reichen fördert.

Zu den Spieleverbesserungen gehören (offizielle Herstellerangaben):

Neues Einheiten-Paket: Neues Armee-Design für britische Nationen, darunter auch regionale irische Einheiten und revoltierende Nationen wie Northumberland oder Cornwall, sowie neue Musik.

Neue Musik: Unsere Komponisten waren wieder damit beschäftigt, neue Titel zu schreiben, um den stürmischen Seehandel zu beruhigen.

Europa Universalis IV: Rule Britannia – Announcement Trailer