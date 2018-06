Eventide 3: Legacy of Legends – Erfolge TrophÃ¤en Liste in Deutsch

Eventide 3: Legacy of Legends soll am 29. Juni 2018 offiziell für Playstation 4 und Xbox One als digitaler Download in den jeweiligen Stores erscheinen. Wie gehabt gilt es auch im neuen Artifex Munid Puzzle-Adventure einmal mehr zahlreiche Erfolge als auch Trophäen zu erspielen.

Insgesamt könnt ihr in Eventide 3: Legacy of Legends 27 Erfolge/Trophäen erspielen, wovon zehn als geheim eingestuft wurden. Natürlich haben wir euch auch alle als Geheim eingestuften Achievements/Trophies in der unten aufgeführten Liste aufgedeckt.

Nachfolgend könnt ihr euch schon einmal einen Überblick darüber verschaffen, welche Erfolge/Trophäen in Eventide 3: Legacy of Legends von Artifec Mundi auf euch warten.

Hinweis: Fürs Erste sind nur die Erfolge- bzw. Gamerscore-Punkte verfügbar. Die PS4-Trophäen folgen, sobald verfügbar.

Eventide 3: Legacy of Legends – Erfolge Trophäen Liste in Deutsch

Sorgfältiger Sucher – 10 Gamerscore / Trophäe

Du hast das erste Ornament gefunden

Slawischer Experte – 30 Gamerscore / Trophäe

Du hast die Hälfte aller Ornamente gefunden

Slawische Seele – 50 Gamerscore / Trophäe

Du hast alle Ornamente gefunden

Neugierig – 10 Gamerscore / Trophäe

Du hast die erste Karte aus dem Pantheon gefunden

Legenden-Sucher – 30 Gamerscore / Trophäe

Du hast die Hälfte aller Karten aus dem Pantheon gefunden

Mythologie-Experte – 50 Gamerscore / Trophäe

Du hast alle Karten aus dem Pantheon gefunden

Schnell wie der Blitz – 30 Gamerscore / Trophäe

Du hast ein Minispiel in weniger als 1 Minute vollendet

Kluger Kopf – 30 Gamerscore / Trophäe

Du hast drei Minispiele in Reihe vollendet, ohne eines zu überspringen

Mastermind – 70 Gamerscore / Trophäe

Du hast alle Minispiele vollendet, ohne eines zu überspringen

Krieger – 50 Gamerscore / Trophäe

Du hast alle Runen-Minispiele ohne Fehler vollendet

Reisender – 30 Gamerscore / Trophäe

Du hast beide Portal-Minispiele ohne Fehler vollendet

Falkenauge – 30 Gamerscore / Trophäe

Du hast in 3 Sekunden 3 versteckte Objekte gefunden

Präzises Zielen – 30 Gamerscore / Trophäe

Du hast 3 Wimmelbild-Puzzles mit weniger als 5 Fehlern in jedem vollendet

Sucher – 30 Gamerscore / Trophäe

Du hast ein Wimmelbild-Puzzle vollendet, ohne einen Hinweis zu verwenden

Schnell und präzise – 30 Gamerscore / Trophäe

Du hast ein Wimmelbild-Puzzle in weniger als 30 Sekunden beendet

Scharfäugig – 70 Gamerscore / Trophäe

Du hast alle Wimmelbild-Puzzles ohne einen Hinweis vollendet

Spiel-Experte – 100 Gamerscore / Trophäe

Du hast das Spiel im Experten-Modus vollendet.

Eventide 3: Legacy of Legends – Geheime Erfolge Trophäen

Mitfühlendes Herz – 30 Gamerscore / Trophäe

Du hast Aitvar gefunden und geheilt

Über den Regenbogen – 30 Gamerscore / Trophäe

Du bist nach Vyrai gelangt

Kämpfer des Lichts – 30 Gamerscore / Trophäe

Du hast das Prisma gefunden

Freunde in Not – 30 Gamerscore / Trophäe

Du hast den Wolken-Mann befreit und geheilt

Meister der Flucht – 30 Gamerscore / Trophäe

Du bist aus den Kerkern entkommen

Das Ritual – 30 Gamerscore / Trophäe

Du hast etwas über den bösen Plan des Königs herausgefunden

Mächtiger Krieger – 30 Gamerscore / Trophäe

Du hast dich bewiesen und Perun gerufen

Die Waffe – 30 Gamerscore / Trophäe

Du hast das Zmey-Szepter mitgebracht

Unsere magische Familie – 30 Gamerscore / Trophäe

Du hast John geholfen, seine Kräfte zu entdecken

Rette die Welt – 50 Gamerscore / Trophäe

Du hast das Ritual gestoppt und den König besiegt