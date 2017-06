The Evil Within 2 – Anzeige enthüllt offenbar die Fortsetzung

Die Ankündigung von The Evil Within 2 ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, sofern sich die aktuellen Gerüchte als Tatsache herausstellen.

Verschiedene User haben auf unter anderem reddit.com eine Anzeige veröffentlicht, welche die The Evil Within-Fortsetzung indirekt ankündigt. Konkret heißt es in dem Anzeigentext – Zitat: „Vom Survival-Horror-Mastermind Shinji Mikami kommt The Evil Within 2. Ab sofort zur Vorbestellung verfügbar. Der einzige Wer raus ist rein.“

In der Anzeige enthalten ist auch ein Link, der auf die offizielle The Evil Within-Webseite führt. Allerdings sind dort noch keine Angaben zu The Evil Within 2 zu finden.

Die E3 2017 Pressekonferenz von Bethesda findet Montag, 12. Juni 2017, ab 6.00 Uhr (MEZ) statt.