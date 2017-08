The Evil Within 2 – „Im Fokus eines tödlichen Fotografen“-Trailer veröffentlicht

Seit der The Evil Within 2-Ankündigung während der E3 2017, wurden bereits zahlreiche Bilder und Videos zum Horror-Adventure veröffentlicht.

Diesem Vorgehen möchte Bethesda treu bleiben und schickt den The Evil Within 2 – „Im Fokus eines tödlichen Fotografen“-Trailer ins Rennen.

In den knapp zwei Minuten des Trailers bekommt es Sebastian Castellanos, seines Zeichens Hauptcharakter in The Evil Within 2, mit einer Überzahl an Monstern und üblen Kreaturen zu tun.

The Evil Within 2 soll am 13. Oktober 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

The Evil Within 2 – Im Fokus eines tödlichen Fotografen