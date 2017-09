The Evil Within 2 – Jede Menge Gameplay inkl. Puzzles, Bossfights und Erkundungen

Im Zuge der Tokyo Game Show 2017 war auch Bethesdas The Evil Within-Fortsetzung, welche während der E3 2017 angekündigt wurde, mit von der Partie.

The Evil Within 2 wurde anspielbar präsentiert und herausgekommen sind unter anderem die nachfolgenden vier The Evil Within 2 Gameplay-Videos, die euch zum einen einige Einblicke in die verschiedenen Umgebungen gewähren, euch aber auch die eine oder andere Puzzle- bzw. Rätselaufgaben zeigen, die während dem Spielen gelöst werden müssen. Dazu gibt es einen kleinen Vorgeschmack auf die in The Evil Within 2 enthaltenen Gegner, inklusive Bosse, und wie ihr euch dieser entledigen könnt.

The Evil Within 2 soll am 13. Oktober 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

The Evil Within 2 – 40 Minutes Of Boss Fights And Puzzle Solving Gameplay

The Evil Within 2: Taking on the Giggling Guardian Boss Gameplay

The Evil Within 2: Stalking a Sadistic Killer In City Hall

Fighting to Survive The Evil Within 2′s ‘Obscura’ Boss