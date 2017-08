The Evil Within 2 – Neue Bilder aus dem Horrorspiel verfügbar

Bethesda hat zum während der E3 2017 angekündigten The Evil Within-Fortsetzung weitere Bilder und Artworks veröffentlicht, die nicht augenscheinlich nicht nur die Stimmung des Horrorspiels wiederspiegeln, sondern sich durchaus auch als Wandbehang eignen würden – oder meint ihr nicht?

The Evil Within 2 wird von Tango Gameworks entwickelt, wobei dieses Mal nicht Altmeister Shinji Mikami als zuständiger Direktor agieren wird, sondern als Executive Producer.

In The Evil Within 2 müsst ihr euch erneut zusammen mit Sebastian Castellanos dem Übernatürlichen stellen, um die eigentlich totgeblaute Tochter Lilly zu retten.

The Evil Within 2 soll am 13. Oktober 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

The Evil Within 2 – “Survive” Gameplay trailer