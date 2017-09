The Evil Within 2 – Neuer Trailer „der zornige ,rechtschaffene‘ Priester“

Bethesda hat mit „der zornige‚ rechtschaffene‘ Priester“ einen weiteren Trailer zum kommenden Horror-Abenteuer The Evil Within 2 veröffentlicht.

Das neue Video zentralisiert die bis dato geheimnisumworbenen Figur Pater Theodore. Pater Theodore gehört, zusammen mit Stefano, zu den menschlichen Monstern, die ebenfalls in die STEM-Welt von The Evil Within 2 gelangt sind. Für den Pater ist es an der Zeit seine Botschaft zu verkünden, die allen, die sich versuchen ihm in den Weg zu stellen, rechtschaffenen‘ Zorn und Verbrennung verspricht. Folglich ein weiterer harter Widersacher, dessen Angriffen Sebastian beim Rettungsversuch von Lily ausgesetzt sein wird…

Der zornige, “rechtschaffene” Priester | The Evil Within 2

Theodores Ziele sind eindeutiger Natur, außerdem perfider als die, die Mobius mit dem STEM verfolgt. So sinnt Theodore darauf Mobius den STEM zu entwenden, um mit dessen Hilfe seinen Einfluss zu erweitern. Er will nicht nur die Bürger von Union beherrschen, er will auch Sebastian beherrschen. Und Theodore hat, wie Stefano auch, seine Helfer, wenngleich es sich dabei um keine von ihm selbst erschaffenen Kreaturen handelt. Vielmehr sind es die sogenannten Vorboten: Menschen, die Theodores Willen unterworfen wurden und als Waffe einen Flammenwerfer in die Hand gedrückt bekommen haben. Und sie scheinen einzig und allein das zu tun, was Theodore will: Seinen feurigen Willen im wahrsten Sinn des Wortes in alles und jeden zu brennen, der sich in den Weg stellt.

Ab dem 13. Oktober 2017 könnt ihr euch selbst auf wahlweise PC, Playstation 4 oder Xbox One ein Bild von Sebastians Rettungsaktion als auch Theordores teuflischen Pläne machen.