Evolve – Turtle Rock Studios beenden Arbeiten an Multiplayer-Shooter

Der bis dato für Evolve zuständige Entwickler Turtle Rock Studios hat bekanntgegeben, dass sie nicht mehr länger an dem Multiplayer-Shooter arbeiten. Vielmehr habe Auftraggeber und Publisher 2K Games Evolve inklusive Server-Betreuung übernommen.

Größere Updates oder Evolve-Erweiterungen dürfen allerdings voraussichtlich nicht mehr erwartet werden, da Projekt Evolve als abgeschlossen gilt. Gleiches gilt auch für Evolve Stage 2, da der zunächst als Vollpreis angebotene Shooter zuletzt in ein Free-to-Play-Angebot umgewandelt wurde. Mit diesem Modell, welches die PC-Version von Evolve betrifft, wolle man laut 2K „weiter experimentieren“. Auch würde man weiterhin noch prüfen wollen, so das Statement von 2K, ob Evolve als Free-to-Play-Variante nicht doch noch auch auf Konsolen erscheint. Bis es allerdings soweit ist, wolle man zunächst mehr Spieler für Evolve Stage 2 auf PC gewinnen.

Abschließend teilt Turtle Rock Studios noch mit, dass es zum einen am 27. Oktober 2016, 12.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MEZ) einen finalen Evolve Livestream geben wird und zum anderen das Beenden der Arbeiten an Evolve kein „auf Wiedersehen“ darstelle. Man habe „einiges in der Mache“, wie es abschließend heißt und man hofft darauf, dass es den Spielern gefallen werde. Im Bezug auf den Planeten Shear heißt es dennoch für Turtle Rock Studios „over, out and farewell“.