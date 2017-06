Extinction – E3 2017 Gameplay verfügbar

Extinction heißt das neue Werk der unter anderen auch für das Beat’em Up Killer Instinct bekannten Entwickler Iron Galaxy. Zusammen mit Maximus Games stellt Iron Galaxy in Aussicht, dass ihr voraussichtlich im 1. Quartal 2018, konkreter Termin: tba, auf wahlweise Playstation 4 und Xbox One Extinction werdet spielen können.

Extinction wird als Actionspiel beschrieben, in dem insbesondere blutrünstige Monster namens Ravenij ihr Unwesen treiben. Die Ravenij haben, so erzählen es die Legenden, gedroht die Menschheit zu vernichten. Nachdem sie wohl eine Weile scheinbar abgetaucht waren, kommen sie jetzt doch zurück und wollen ihren Worten wohl Taten folgen lassen…

EXTINCTION – Announcement Cinematic Trailer

In Extinction schlüpft ihr in die virtuelle Haut des Sentinels Avil, der zeitlebens dafür trainiert wurde die Ravenij zu bekämpfen. Ihr bekämpft unter anderem riesige Oger und auch mal kleinere Widersacher. Außerdem müsst ihr Städte verteidigen und Unbeteiligte retten. Iron Galaxy versprechen zudem ein dynamisches, Skill-basiertes Kampfsystem, mit es euch auch möglich sein soll den Gegner durch Abschlagen von Gliedmaßen zu schwächen.

7 Minutes of Extinction Gameplay – E3 2017

EXTINCTION – E3 2017 Gameplay Walkthrough Trailer