Extinction – Keine Mikrotransaktionen und neuer Features-Trailer

Maximum Games und Iron Galaxy haben zum kommenden Actionspiel Extinction einen weiteren Trailer veröffentlicht, in welchem die Entwickler nicht nur weitere Einblicke in das zu erwartende Gameplay liefern, sondern auch die in Extinction verfügbaren Features etwas näher vorstellen.

Weiterhin haben die Macher bekanntgegeben, dass man auf mögliche Mikrotransaktionen verzichten werde, sodass ihr Extinction Erspielbares tatsächlich erspielt und nicht gegen Bares kaufen könnt.

EXTINCTION – Features Trailer

In Extinction spielt ihr als Sentinel Avil. Ihr seid darauf trainiert Ravenij zu bekämpfen, aber auch riesige Oger oder vermeintlich kleinere Widersacher werden sich euch in den Weg stellen. Verteidigt außerdem Städte und rettet unbeteiligte Dritte. Und unter anderem ein dynamisches, Skill-basiertes Kampfsystem soll euch bei diesen Vorhaben helfen.

Extinction soll am 10. April 2018 für Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.