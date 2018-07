The Eyes of Ara – Mystery-Adventure inzwischen auch für iOS erhältlich

Das Myst-inspirierte Indie-Adventure The Eyes of Ara, welches für PC bereits 2016 auf den Markt kam, ist jüngst auch für iOS erschienen. Im App Store kostet das einst via Kickstarter-Kampagne finanzierte 3D-Grusel-Abenteuer 5,49 Euro.

The Eyes of Ara verschlägt uns auf ein altertümliches Schloss. Dort wird die gespenstische Stille plötzlich durch elektrische Geräusche unterbrochen: Funksignale. Offenbar versucht jemand, mit uns in Kontakt zu treten. Aber warum? Ist dieser Jemand in akuter Gefahr? Oder will er uns warnen? Die Aufgabe des Spielers besteht nun darin, jenen geheimnisvollen Signalen auf den Grund zu gehen.

The Eyes of Ara – iOS Launch Trailer