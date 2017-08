F1 2017 – Karrieremodus in neuem Gameplay-Trailer vorgestellt

Codemasters haben zum bald erscheinenden Rennspiel F1 2017 einen weiteren Gameplay-Trailer veröffentlicht, in welchem dieses Mal der deutlich ausgebaute Karrieremodus etwas näher vorgestellt wird.

Zu den Neuerungen des Karrieremodus in F1 2017 gehört, dass unter anderem zahlreiche neue Events, darunter Überholherausforderungen, Verfolgungsjagden, Checkpoints und Time-Attack-Challenges, hinzugefügt wurden. Außerdem werdet ihr die Möglichkeit haben 12 klassische Formel 1-Boliden fahren zu können, die auch in allen anderen Strecken sowie in den Single- als auch den Multi-Class-Rennen verfügbar sein werden.

Ergänzend zu den Einladungsevents bietet der Karrieremodus mit 115 zusätzlichen Upgrades 4,5-Mal mehr Möglichkeiten die enthaltenen Boliden zu verbessern als im Vorgänger F1 2016. Weiterhin wird es neue Übungsprogramme geben und es wurde größeres Augenmerk darauf gelegt, dass ihr verstärkt auf zentrale Elemente des Rennwagens, wie Motor und Schaltgetriebe, achtet. Lee Mather, Creative Director für F1 2017 bei Codemasters, meint dazu – Zitat:

Der Karrieremodus war letztes Jahr ein großer Erfolg. Wir wollen auf dieser Grundlage aufbauen, um dem Spieler ein noch tieferes Eintauchen in die Welt von F1 2017 zu ermöglichen. So haben wir beispielsweise weibliche Fahrer, neue Paddocks und einen neuen Charakter hinzugefügt. Außerdem wurden die Optionen der Team- und Autoentwicklung maßgeblich erweitert. Die Neuerungen, die wir in diesem Jahr vorgenommen haben, verschaffen den Spielern die ultimative Formel 1-Erfahrung.

F1 2017 | CAREER TRAILER | Make History [DE]

Die F1 2017 Erstauflage wird den 1988 McLaren MP4/4-DLC in der Special Edition enthalten (solange der Vorrat reicht). F1 2017 kann bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden. Alternativ wird es den McLaren Mp4/4 zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen geben, während die weiteren anderen elf Klassiker in allen F1 2017-Editionen des Spiels enthalten sind.

F1 2017, das 20 offizielle Strecken inklusive vier neue Kurzstrecken als auch den Streckenklassiker Monaco bei Nacht bieten wird, soll am 25. August 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One als digitaler Download und als Handelsversion erscheinen.