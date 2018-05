F1 2018 – Nächster Ableger offiziell angekündigt und Release-Termin steht bereits fest

Auch in diesem Jahr wählt Entwickler Codemasters den Auftakt der Europa-Saison der Formel 1, um ihr nächsten F1-Ableger zu enthüllen! So wurde in der offiziellen Pressemitteilung sogar schon der fixe Termin für F1 2018 bekanntgegeben. Demnach wird der 24. August 2018 als Release-Termin angepeilt, um F1 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One zu veröffentlichen.

Wie bisher in jeden F1-Ableger, so wird es auch in F1 2018 alle offiziellen Teams, Autos, Fahrer und Strecken geben. Viele Informationen wurden bei der Ankündigung noch nicht preisgegeben, aber man lies verlauten, dass der Circuit Paul Ricard in diesem Jahr wieder mit dabei wäre. Man möchte auch den Karrieremodus erweitern, “um den Spielern ein noch intensiveres Gefühl zu bieten“, so das Entwicklerteam. Derzeit gibt es leider auch noch gar kein Bild- oder Videomaterial. Diese sollen aber demnächst mit neuen Informationen folgen.

Der Vorgänger vom letzten Jahr wurde bereits mit viel Lob überschüttet und hat eine gute Bewertung nach der anderen erhalten. Wir erhielten auch die Chance einen Testbericht dazu zu verfassen – den ihr hier finden könnt. Ob F1 2018 an diesen Erfolg anknüpfen kann steht natürlich noch nicht fest. Falls ihr euch bis zum Realase-Tag wieder etwas warm spielen wollt oder noch die 100% im Vorgänger knacken wollt, dann schaut bei unserem F1 2017 – Erfolge Trophäen Leitfaden vorbei!