Fade to Silence – Apokalyptischer Winter startet in die Early-Access-Phase

Das frostige Survival-Abenteuerspiel Fade to Silence hat jetzt das Early-Access-Stadium erreicht. Bis zum 21. Dezember 2017 ist der Titel auf Steam um 10 % vergünstigt (26,99 Euro statt 29,99 Euro) zu bekommen. Die fertige Version soll in ca. acht Monaten (August 2018) vorliegen. Eine Veröffentlichung für Konsole(n) ist ebenfalls angedacht.

Fade to Silence wird von Black Forest Games entwickelt und führt uns in eine von extremen Wintern gekennzeichnete Endzeit-Welt. Wir übernehmen die Rolle von Ash, der sich in dem postapokalyptischen Szenario gegen erbarmungslose Naturgewalten und blutrünstige Monster behaupten muss. Nach offiziellen Herstellerangaben erwarten uns eine große Umgebung mit dynamischen Schneefällen, wechselnde Tageszeiten sowie mehrstufige Waffensysteme für Nah- und Fernkämpfe. Für den Spieler gilt es, in der eisigen Kälte überlebenswichtige Ressourcen zu sammeln, Unterschlüpfe zu bauen und sich anderer wichtiger Hilfsmittel (z.B. Wolfsschlitten) zu bedienen. Zudem werden wir harten Entscheidungen, das eigene Gewisse betreffend, ausgesetzt: Auf welche Nichtspieler-Charakter ist Verlass? Wen nehmen wir mit und wen lassen wir in den todesbringenden Schneestürmen zurück?

Die jetzt vorliegende Early-Access-Fassung umfasst eine etwa 10 Quadratkilometer große Spielwelt. In der finalen Version von Fade to Silence werden – neben zusätzlichen NSCs und Story-Elementen – jedoch noch weitere Gebiete hinzukommen.

FADE TO SILENCE – Release Trailer