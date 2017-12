Fade to Silence – WÃ¤hrend den Game Awards offiziell angekÃ¼ndigt

THQ Nordic hat die Game Awards zum Anlass genommen, um ihr neues Survival-Spiel Fade to Silence der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Entwickelt wird Fade to Silence vmn deutschen Entwicklerstudio Black Forest Games (Giana Sisters: Twisted Dreams), welche das Portfolio von THQ Nordic mit einem Survival-Game erweitern und damit neue Maßstäbe setzen möchte.

Als Spieler von Fade to Silence schlüpft ihr in die Rolle von Ash, welcher sich nicht nur gegen Monster zu Wehr setzen muss, sondern auch mit den harten Bedingungen eines nie endenden Winters. Dabei soll stetiger Schneefall, als auch dynamischer Frost die Welt verändern. Geht dabei auf die Jagd, sammelt Ressourcen und versucht am Leben zu bleiben.

FADE TO SILENCE – Announcement Trailer

Als PC-Spieler habt ihr bereits ab dem 14. Dezember 2017 die Möglichkeit Fade to Silence als Steam Early-Access-Version zum Preis von 29.99 Euro zu erwerben. Während dieser Early-Access-Phase soll Fate to Silence mit regelmäßigen Updates versorgt werden, welche nicht nur neue Gebiete, sondern auch neue Begleiter, Missionen und Monster beinhalten sollen. Durch immer komplexer werdende soziale Begebenheiten sollen euch moralische Entscheidungen abverlangt werden.

Neben der Fade to Silence PC/Steam-Fassung ist ebenfalls eine Konsolen-Fassung (nicht näher konkretisiert) in Arbeit.