Fall Guys: Ultimate Knockout – Bunt-verrücktes Online-Partygame für PC/PS4 angekündigt

Das Spielprinzip in Fall Guys: Ultimate Knockout ist denkbar einfach zusammengefasst: Seid derjenige, der am Ende von 100 Spielern übrig bleibt – und ihr habt gewonnen. Klingt einfach, ist aber an witzige, verrückte und bunte Herausforderungen geknüpft, die ihr natürlich erst einmal bestehen müsst. Und eure Mitspieler werden im Zweifel das ihre versuchen, um selbst am Ende Sieger zu sein.

Mediatronic entwickeln Fall Guys: Ultimate Knockout und Devolver Digital hat den knallig-virtuellen Wahnsinn während der E3 2019 vorgestellt. Passend dazu gibt es auch einen ersten Trailer, anhand dessen schon recht deutlich wird, dass das Bestehen neben 99 anderen Mitspielern im Zweifel gar nicht so leicht sein wird.

Fall Guys – Reveal Trailer

Es beginnt als Horde von Kämpfern, 100 an der Zahl, die sich online zusammenfinden und dann Runde für Runde in einem eskalierenden Chaos bestehen müssen. Bizarre Hindernisse, die gute alte Physik sollte bei all der Verrücktheit nicht außer Acht gelassen werden, wenn es darum geht als letzter von Bord zu gehen.

Fall Guys: Ultimate Knockout ist kompetitiv und kooperativ, denn je nach Aufgabe kämpft ihr alleine gegen alle oder ihr müsst in einem zugeteilten Team Gemeinsamkeit beweisen, die Runde für euch entscheiden zu können.

Das Online-Partyspiel Fall Guys: Ultimate Knockout soll Anfang 2020, konkreter Termin: tba, für PC via Steam und Playstation 4 erscheinen.