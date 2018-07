Fall of Light: Darkest Edition – Storygetriebender Dungeon Crawler für PS4, Switch und Xbox One angekündigt

Publisher Digerati und Entwickler RuneHeads haben das Storygetriebende Action-Rollenspiel Fall of Light: Darkest Edition für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Bei dem Spiel handelt es sich um einen Dungeon Crawler, der eine Mischung aus ICO und Dark Souls beinhaltet, so der Game Designer Matteo Sciutteri.

Die erste Version von Fall of Light: Darkest Edition erschien bereits im September 2017 für PC via Steam. Die Konsolen-exklusive Darkest Edition wird alle bis dahin veröffentlichten Inhalte enthalten sowie ein neuen Dungeon, mit neuen Gegnern, Fallen und Waffen. Zudem erhalten PlayStation 4-Besitzer die Möglichkeit eine Limited Edition von Fall of Light: Darkest Edition zu kaufen. Alle weiteren Informationen dazu werden pünktlich vor Release des Spiels bekannt gegeben.

Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Features von Fall of Light: Darkest Edition:

Ihr spielt den gealterten Krieger Nyx, der mit seiner Tochter Aether auf eine gefährliche Reise aufbrechen musste;

Aether ist der Schlüssel, um die verdunkelte Welt wieder zu erleuchten;

In der Oberwelt, in Dungeons und den Tempeln erwarten euch heimtückische Gegner;

Durch das Erkunden der verschiedenen Gebiete erhaltet ihr neue Spezialkräfte;

20 verschiedene Kampfstellungen, wie Zweihandwaffen und der Kampf mit zwei Einhandwaffen, erwarten euch;

Bis zu zehn Waffenklassen für Nah- und Fernkämpfe stehen euch zur Verfügung;

Führe und beschütze eure Tochter und Gefährtin – Aether, das Indigo-Kind;

Bekämpft Schatten, Soldaten der Dunkelheit und Unterwelt-Bosse;

Entdeckt Geheimnisse und enthüllt die Geschichte um Nyx’s Welt;

Erfolge sowie Trophäen (inkl. Platin) stehen zur Verfügung;

Fall of Light: Darkest Edition soll voraussichtlich noch diesen Sommer für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Nachfolgend findet ihr den Ankündigungs-Trailer sowie einige Screenshots zu dem Spiel.

Fall of Light: Darkest Edition – Ankündigungs-Trailer