Fallen Legion: Rise to Glory – Release-Termin sowie neue Inhalte der Kollektion mit neuem Trailer vorgestellt

NIS America und YummyYummyTummy haben diese Woche einen neuen Trailer zu Fallen Legion: Rise to Glory veröffentlicht, der die neuen Inhalte veranschaulicht und den Veröffentlichungstermin enthüllt. So soll das Rollenspiel am 1. Juni 2018 für Nintendo Switch veröffentlicht werden!

Bei Fallen Legion: Rise to Glory handelt es sich um eine Kollektion von den zwei Titeln: Fallen Legion: Flames of Rebellion und Fallen Legion: Sins of an Empire. Die Kollektion kommt mit einigen Zusatzinhalten daher, wie zum Beispiel neuen Monstern, Bossen, Charakteren oder Herausforderungen. Im unten eingebettetem Video könnt ihr euch alles in Ruhe anschauen. PC-Besitzer können bereits seit dem 5. Januar 2018 die Kollektion auf Steam ihr eigen nennen, die dort unter dem Namen Fallen Legion+ vertrieben wird.

In Fallen Legion: Rise to Glory könnt ihr die Kontrolle entweder von Prinzessin Cecille oder vom Taktiker Legatus Laendur übernehmen. Beide Charaktere haben eine individuelle Storyline und werden das Schicksal von Fenumia dadurch entscheiden können. In Fallen Legion: Sins of an Empire übernehmt ihr die Kontrolle von Prinzessin Cecille und ihrem sprechendem Zauberbuch Grimoire. Ihr müsst den Putschversuch seitens Legatus aufdecken und das gespaltene Reich wieder vereinen. In Fallen Legion: Flames of Rebellion hingegen, spielt ihr als Legatus Laendur, der vor einiger Zeit noch treu mit seinen Kameraden an der Front des Fenumianischen Reiches stand. Doch als er herausfand, dass die königliche Familie der Grund ist, warum das Imperium zerfällt und er sein Heimatland verloren hat, schwor er Rache…

Nachfolgend findet ihr den neuen Trailer zu Fallen Legion: Rise to Glory.

Fallen Legion: Rise to Glory – New-Content-Trailer