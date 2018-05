Fallout 76 – Ankündigung mit erstem Teaser-Trailer erfolgt

Fallout 76 heißt der neue Fallout-Ableger, den Bethesda heute mit einem ersten Teaser-Trailer offiziell angekündigt hat und der für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen soll. Bereits gestern Abend informierte Bethesda mit einem sehr kurzen Teaser, dass wir uns alle “bereit halten” sollten.

Während der Trailer, wie für Bethesda Game Studios durchaus üblich, einige interessante als auch detaillierte Szenen bietet, sind Spiel relevante Informationen zu Fallout 76 noch nicht wirklich vorhanden. Auch das Video liefert nur bedingt Aufschluss, wenn auch Aussagen wie “wenn die Kämpfe vorbei sind und der Fallout sich legt, beginnt der Wiederaufbau” Spielraum für Spekulationen geben. Gleiches gilt auch für den Computer, da ihr sehen könnt, dass ihr “eingeladen” seid. Last not least endet der Trailer damit, dass nicht nur die blaue Lederjacke mit dem großen goldenen 76-Logo auf dem Rücke zu sehen ist, sondern ihr den Hinweis bekommt, dass “in Vault 76 unsere Zukunft beginnt“. Na dann…

Fallout 76 – offizieller Teaser-Trailer

Weitere und vor allem konkrete Infos zu Fallout 76 verspricht Bethesda für den diesjährigen E3 2018 Showcase am 10. Juni 2018 um 18:30 Uhr (Ortszeit) bzw. 11. Juni um 3:30 Uhr unserer Zeit. Natürlich werdet ihr Gelegenheit haben die Betheda Pressekonferenz auch hier auf insidegames live und Farbe mitverfolgen zu können.