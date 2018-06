Fallout 76 – Beta zuerst auf Xbox One und Infos zum Stealth-Modus

Bevor das Online-Multiplayer-Rollenspiel Fallout 76 für PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen wird, soll eine Beta-Test-Phase (Belastungs-Ersttest-Anwendung) stattfinden, für die ihr euch als „Versuchsobjekte“ zur Verfügung stellen könnt.

Seit der Ankündigung während der E3 2018 hat Bethesda inzwischen ergänzend in einem Fallout 76 FAQ mitgeteilt, dass eine Teilnahme an der Fallout 76 Beta zum einen nur via Vorbestellung möglich ist, heißt, dass ihr eine der verfügbaren Fallout 76 Fassungen wahlweise im Bethesda Store oder bei einem teilnehmenden Händler vorbestellt. Zum anderen erklärt Bethesda weiterhin, dass die Fallout 76 Beta als erstes für Xbox One-Konsolen erscheinen wird. PC- und Playstation 4-Beta folgen im Anschluss. Der Release der Beta steht noch nicht fest und wird gesondert bekanntgegeben.

Ergänzend hat Projektleiter Jeff Gardiner (Bethesda) ein durchaus interessantes und spannendes Detail über den Fallout 76 Stealth-Modus verraten, den ihr während des Spielens nutzen könnt. Demnach könnt ihr, wenn ihr in den Stealth-Modus geht, das heißt ihr schleicht in geduckter Haltung durch die Gegend, von anderen Mitspielern nicht mehr gesehen werden, da ihr bzw. eure Anzeige von der Minikarte verschwindet.

Fallout 76 soll am 14. November 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.