Fallout 76 soll bereits morgen, dem 14. November 2018 offiziell für Playstation 4 und Xbox One als digitaler Download als auch im stationären Handel als Disc-Version erscheinen. Wie üblich, gilt es auch im neuen Open-World-Multiplayer-Rollenspiel von Bethesda einmal mehr zahlreiche Erfolge als auch Trophäen zu erspielen.

In Fallout 76 könnt ihr insgesamt 51 Erfolge/Trophäen erspielen, wovon keine als geheim eingestuft wurden.

Nachfolgend könnt ihr euch schon einmal einen Überblick verschaffen, welche Erfolge/Trophäen in Fallout 76 auf euch warten.

Fallout 76 – Erfolge Trophäen Liste in Deutsch

Platin-Trophäe – Platin Trophäe

Sammle alle 50 Trophäen, um diese Trophäe zu erhalten.

Rückeroberungstag! – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Verlasse Vault 76.

Erster Kontakt – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe “Erster Kontakt” ab.

Eine letzte Abreise – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe “Eine letzte Abreise” ab.

Nachschlag – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe “Nachschlag” ab.

Die durchs Feuer gehen – 20 Gamerscore / Silber Trophäe

Schließe “Die durchs Feuer gehen” ab.

Boot-Camp-Blues – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe “Boot-Camp-Blues” ab.

Das Herz des Feindes – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Schließe “Das Herz des Feindes” ab.

Schlüssel zur Vergangenheit – 10 Gamerscore / Silber Trophäe

Schließe “Schlüssel zur Vergangenheit” ab.

Ein Plan geht auf – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe “Ein Plan geht auf” ab.

Bunkerbrecher – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe “Bunkerbrecher” ab.

Einer von uns – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe “Einer von uns” ab.

Offizier an Deck – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Schließe “Offizier an Deck” ab.

C.A.M.P.ing-Profi – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Errichte ein C.A.M.P.

Der Wiederaufbau – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Stelle 20 C.A.M.P.-Gegenstände her.

Grundstücksmakler – 20 Gamerscore / Silber Trophäe

Stelle 100 C.A.M.P.-Gegenstände her.

Herrin der Mysterien – 20 Gamerscore / Silber Trophäe

Schließe “Herrin der Mysterien” ab.

Persönliche Angelegenheiten – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe “Persönliche Angelegenheiten” ab.

Die Königin der Jagd – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe “Die Königin der Jagd” ab.

Monstermanie – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gewinne das “Monstermanie”-Event.

Verbrannte Erde – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Gewinne das “Verbrannte Erde”-Event.

Stürmen und säubern – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gewinne das “Stürmen und säubern”-Event.

Keine Alleingänge! – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Tritt 20 Teams bei.

Zweite Haut – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Stelle 5 Rüstungsteile hier.

Kampfbereit – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Stelle eine Waffe her.

Fallout Forever – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Erreiche Stufe 100.

Leseratte – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Lies 20 Magazine.

Ground Zero – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Sei bei einer Atomexplosion in Ground Zero.

Skill-Overkill – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Erreiche die Maximalstufe eines Skills.

Meins! Meins! – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Knacke 50 Schlösser.

Hacker-Man – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Hacke 50 Terminals.

Monet des Mordes – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Modifiziere 50 Waffen.

Herausforderung angenommen – 30 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe 5 Herausforderungen ab.

Ein echter Herausforderer – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe 20 Herausforderungen ab.

Feldsanitäter – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Belebe 20 gefallene Spieler wieder.

Geldsack – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Besitze 10.000 Kronkorken.

Retro-affin – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Spiele ein Holoband-Spiel.

Riesentöter – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Töte 5 riesige Kreaturen.

Pfadfinderpionier – 40 Gamerscore / Silber Trophäe

Entdecke 100 Orte.

Kopfgeldjäger – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Töte einen gesuchten Spieler.

Darwin hatte recht – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Töte einen Spieler.

Hannibal – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Töte 20 Spieler.

Schädlingsbekämpfung – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Töte 300 Kreaturen.

Des einen Müll, des anderen Schatz – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Sammle 200 Schrottteile.

Journalist – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schieße 20 Fotos.

Ist er nicht niedlich? – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Sammle eine Wackelpuppe.

Zeit für eine Vitrine – 20 Gamerscore / Silber Trophäe

Sammle 10 Wackelpuppen.

Wild in West Virginia – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Erreiche Stufe 10.

Wegbereiter – 25 Gamerscore / Bronze Trophäe

Erreiche Stufe 25.

Held von Amerika – 50 Gamerscore / Silber Trophäe

Erreiche Stufe 50.

Ich bin der Tod – 50 Gamerscore / Gold Trophäe

Schließe “Ich bin der Tod” ab.