Fallout 76 â€“ â€žLive Actionâ€œ-Trailer stimmt auf baldigen Release ein

Bethesda hat zum kommenden Open-World-Rollenspiel Fallout 76 einen weiteren sogenannten „Live Action“-Trailer veröffentlicht, den wir euch nachfolgend eingebunden haben.

Größe und Detailverliebtheit in einer offenen Spielwelt sind Trumpf in Fallout 76 und werden mit einem nachgebildeten Ödland im Herzen West Virginias abgebildet. In Fallout 76 geht es für euch am Rückeroberungstag im Jahr 2102 zurück an die Oberfläche. 25 Jahre, nachdem die Bomben abgeworfen wurden, bekommt ihr das postnukleare Amerika zu sehen und es gilt, wahlweise alleine oder in der Gruppe, das Ödland zu erkunden, es wieder aufzubauen und gegen die größten Bedrohungen zu verteidigen.

Fallout 76, das aktuell nochmals Beta-Tests zuletzt auf Xbox One und aktuell auf PC und PS4 unterzogen wird, soll final am 13. November 2018 für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.

Fallout 76 – Live-Action-Trailer

Fun-Fact: Der obige Fallout 76 „Live-Action“-Trailer wurde bereits während der vergangenen beiden Wochenenden im US-TV (verschiedene Sender) während der NLF Football-Übertragungen gezeigt.