Fallout 76 – PS4-Beta-Testzeiten bekannt

Wie angekündigt, werden auch Playstation 4-Besitzer die Möglichkeit bekommen an den geplanten Fallout 76 Beta-Testphasen teilzunehmen. Am kommenden Wochenende können, wie berichtet, nochmals Xbox One-Besitzer helfen Fallout 76 zu verbessern und, wie Bethesda aktuell via Twitter bekanntgegeben hat, können das Playstation 4-Nutzer in der kommenden Woche tun.

An der Fallout 76 Beta könnt ihr zu den nachfolgenden Terminen und Zeiten teilnehmen, wenn ihr Bethesdas Online-Multiplayer-Rollenspiel vorbestellt habt. Verfügt ihr bereits über eine entsprechende Einladung bzw. Voucher, könnt ihr ab sofort mit dem Pre-Load des Fallout 76 Clients beginnen. Das ist auch ratsam, denn dieser wiegt satte 93GB.

Die Fallout 76-Server werden laut Bethesda wie folgt kommende Woche erreichbar sein:

Mittwoch, 31. Oktober 2018 -> 00:00 Uhr bis 4:00 Uhr

Donnerstag, 1. November 2018 -> 19:00 Uhr bis 00:00 Uhr

Samstag, 3. November 2018 -> 22:00 Uhr bis 2:00 Uhr

Sonntag, 4. November 2018 -> 19:00 Uhr bis 2:00 Uhr

Bethesda weist auch darauf hin, dass es während der Beta durchaus noch zu Problemen, Abstürzen, Verbindungsproblemen oder auch Unterbrechungen, etc. kommen kann. Das ist in jedem Fall aber gewollt, denn nur so kann Bethesda Fehlerquellen und mögliche Problemstellen noch vor dem offiziellen Release am 14. November 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One beheben.

Und wie immer bei Beta-Test-News erinnern auch wir dran: Beta-Tests sind in erster Linie für die Entwickler und Hersteller ein wichtiges Instrument, um beispielsweise die Stabilität der Server, die generellen Abwicklungen und weiteres zu überprüfen. Während der Beta kann es daher durchaus auch mal zu kurzzeitigen Unterbrechungen kommen – in diesem Fall zeitlich genau angekündigt, oder das bestimmte Funktionen nur partiell verfügbar sind. Häufig sind die angebotenen Beta Clients älteren Datums und bilden daher nicht den tatsächlichen Entwicklungsstand ab.