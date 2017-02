Fallout Shelter â€“ Kostenlos ab sofort fÃ¼r Xbox One verfÃ¼gbar

Fallout Shelter, der kostenlose Xbox Play Anywhere Titel von Bethesda, ist ab sofort auch für Xbox One und Windows 10 im Microsoft Store verfügbar.

Mit Fallout Shelter könnt ihr eure eigene unterirdische Bunkeranlage bauen und verwalten. Sorgt dafür, dass eure Bewohner beschützt und glücklich sind. Passt, wenn euch danach ist, das Aussehen eurer Bewohner beim Friseur an. Stellt aus vermeintlich wertlosem Schrott nützliche Dinge her und kümmert euch darum, dass ihr Spezialisten in den Reihen euer Bewohner wisst und baut eine Radiostation, um weitere Überlebende für eure Gemeinde zu gewinnen. Oder ihr nehmt euch die Zeit und verkuppelt eure Bewohner.

Auch könnt ihr eure Bewohner an die Oberfläche auf Missionen schicken, sie Abenteuer erleben und Beute machen lassen. Findet auf diese Weise neue Rüstungen und Waffen, sammelt Erfahrungen und verdient Kronkorken. Und vergesst nicht euren Bunker gegen Widrigkeiten zu schützen, von außen wie von innen.

Fallout Shelter ist grundlegend kostenlos zu haben und bietet optional In-Game-Kaufoptionen an.

Fallout Shelter – Announcement Trailer