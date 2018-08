Far Cry 5 – Dead Living Zombies DLC hat einen Release-Termin bekommen

Ubisoft hat jetzt den offiziellen Veröffentlichungstermin der dritten und vorerst letzten Far Cry 5 Erweiterung Dead Living Zombies bekanntgegeben.

Nach Hours of Darkness (Düstere Stunden) und Lost on Mars (Gestrandet auf dem Mars) dürft ihr ab dem 28. August 2018 mit Dead Living Zombies ein neues Abenteuer im Open-World-First-Person-Shooter Far Cry 5 erleben.

Far Cry 5: Dead Living Zombies-Teaser Trailer | Ubisoft [DE]

Der Far Cry 5 Dead Living Zombies DLC ist Bestandteil des Far Cry 5 Season Pass oder auch in Far Cry 5 Gold Edition enthalten. Wer möchte, kann sich alle Erweiterungen auch einzeln in den jeweiligen Stores kaufen.

Im Far Cry 5 Dead Living Zombies DLC macht ihr Bekanntschaft mit Guy Marvel, welcher als Regisseur tätig ist, und an seiner eigenen Zombie-Saga arbeitet. Während der Erweiterung werdet ihr sieben unterschiedliche Film-Szenarien erleben, welche allesamt mittels des Far Cry Arcade Editors erstellt wurden.

Tretet gegen Horden von Untoten an und schaltet damit den Score-Attack-Modus frei, welcher euch zum erneuten Durchspielen herausfordert. Solltet ihr dabei alle Abschnitte des Far Cry 5 Dead Living Zombies DLC mit einer Drei-Sterne-Wertung abschließen, schaltet ihr neue Waffen in Hope County frei.

Mit Veröffentlichung der neuen Erweiterung wird es ebenfalls ein neues kostenloses Title-Update geben, mit welchem neue Elemente für Far Cry Arcade hinzugefügt werden.

Die Far Cry 5 Dead Living Zombies Erweiterung erscheint am 28. August 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One.