Far Cry 5 – Düstere Stunden DLC Erfolge/Trophäen Liste in Deutsch

Far Cry 5 ist seit Ende März 2018 für PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen im Handel und als Digitaler Download verfügbar. Wie gehabt gilt es auch in Ubisofts Shooter einmal mehr zahlreiche Erfolge als auch Trophäen zu erspielen. Und das wird auch mit dem am 5. Juni 2018 erscheinenden Far Cry 5 “Düstere Stunden”-DLC der Fall sein.

Gesamt werden mit der “Düsterer Stunden”-Erweiterung sieben neue Erfolge/Trophäen hinzugefügt, die von Anfang offensichtlich sind, das heißt, es der Far Cry 5-DLC beinhaltet keine geheimen Erfolge/Trophäen.

Nachfolgend könnt ihr euch schon einmal einen Überblick verschaffen, welche Erfolge/Trophäen im Far Cry 5 “Düstere Stunden”-DLC auf euch warten.

Far Cry 5 – Düstere Stunden DLC Erfolge/Trophäen Liste

DLC Vietnam: Willkommen in Vietnam – 10 Gamerscore / Trophäe

Hol dir deine Ausrüstung von der Helikopter-Absturzstelle.

DLC Vietnam: Lass keinen zurück – 10 Gamerscore / Trophäe

Befreie die 3 US-Kriegsgefangenen (nur Host).

DLC Vietnam: Mach was draus – 30 Gamerscore / Trophäe

Töte insgesamt 25 Gegner mit Luftangriffen (nur Host).

DLC Vietnam: Lautloser Tod – 30 Gamerscore / Trophäe

Führe 25 heimliche Kills aus, während du die 4 Überlebensinstinkt-Vorteile hast.

DLC Vietnam: Wendells Geschichte – 20 Gamerscore / Trophäe

Schließe das Spiel ab (nur Host).

DLC Vietnam: Rogue-like – 50 Gamerscore / Trophäe

Schließe das Spiel im Überlebensmodus ab (nur Host).

DLC Vietnam: Held der 80er – 50 Gamerscore / Trophäe

Schließe das Spiel im Actionfilmmodus ab (nur Host).