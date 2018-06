Far Cry 5 – „Düstere Stunden“-DLC Gameplay-Videos verfügbar

Far Cry 5 hat unlängst mit Düstere Stunden (Engl: Hours of Darkness) die erste Erweiterung spendiert bekommen. Passend dazu gibt es inzwischen jede Menge zum Teil kommentierte Gameplay-Videos, anhand derer ihr euch einen durchaus informativen Eindruck verschaffen könnt.

Im Far Cry 5 Düstere Stunden-DLC geht es für euch nach Vietnam, da ihr auf den Spuren von Wendell Redler wandelt. Wahlweise könnt ihr die Erweiterung, die ab sofort in den jeweiligen Stores für PC via Steam, Playstation 4 und Xbox One verfügbar ist, alleine oder im Koop spielen.

Der Far Cry 5 DLC Düstere Stunden ist Bestandteil des Season Pass, kann aber auch einzeln zum Preis von 11,99 Euro bezogen werden.

The First 17 Minutes of Far Cry 5: Hours of Darkness Gameplay

Far Cry 5 Vietnam DLC – Opening Cutscene and Gameplay

25 minutes of NEW Far Cry 5: Hours of Darkness gameplay