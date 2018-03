Mit Far Cry 5 veröffentlicht Ubisoft einen neuen Open-World First-Person-Shooter und natürlich werdet ihr auch wieder Gelegenheit haben Erfolge/Trophäen zu sammeln. Insgesamt könnt ihr in Far Cry 5 50 Erfolge/Trophäen erspielen, wovon zehn als geheim eingestuft sind.

Nachfolgend bieten wir euch eine Übersicht aller erspielbaren Far Cry 5 Erfolge/Trophäen und natürlich haben wir euch auch schon die geheimen Erfolge/Trophäen aufgedeckt.

Far Cry 5 von Electronic Arts soll für Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Als Release wird aktuell der 27. März 2018 angegeben.

Hinweis: Fürs Erste sind nur die Erfolge- bzw. Gamerscore-Punkte verfügbar. Die PS4-Trophäen folgen, sobald verfügbar.

Far Cry 5 – Erfolge Trophäen Liste in Deutsch

Wissenschaftlich bewiesen – 20 Gamerscore / Trophäe

Skepsis beiseite. Hilf Larry (nur Solo-Kampagne).

Kein Mauerblümchen – 20 Gamerscore / Trophäe

Wer sind diese Leute? Rede mit 50 Bewohnern von Hope County (nur Solo-Kampagne).

Kenn ich, kann ich – 15 Gamerscore / Trophäe

Beende alle Jagd- und Fischfang-Herausforderungen (nur Kampagne).

Befreier – 10 Gamerscore / Trophäe

Befreie 5 Orte vom Project at Eden’s Gate (nur Kampagne).

Schatzsucher – 10 Gamerscore / Trophäe

Folge den Hinweisen von 3 Schatzsuchen bis zum Ende (nur Solo-Kampagne).

Was jetzt? – 20 Gamerscore / Trophäe

Schließe 3 Nebenmissionen in Hope County ab (nur Solo-Kampagne).

Der krasseste Typ, den es jemals gab – 15 Gamerscore / Trophäe

Trotze der Gefahr und führe in jeder Region einen von Clutch Nixons Stunts aus (nur Solo-Kampagne).

Messie – 20 Gamerscore / Trophäe

Hole dir 1 von jedem Fundstück-Typ. Man weiß nie, wofür sie mal gut sein können (nur Solo-Kampagne).

Anschnallen und Beten – 20 Gamerscore / Trophäe

Fliege Nicks Flugzeug. Hoffentlich leidest du nicht unter Höhenangst (nur Solo-Kampagne).

Vandalismus – 20 Gamerscore / Trophäe

Entdecke, wie viel Spaß es macht, in allen Regionen Sekteneigentum zu zerstören (nur Solo-Kampagne).

Kanalratte – 15 Gamerscore / Trophäe

Zerstöre eine Wasseraufbereitungspumpe der Sekte und wecke ihren Rachedurst (nur Solo-Kampagne).

Katzenfreund – 10 Gamerscore / Trophäe

Locke Peaches zurück nach Hause (nur Solo-Kampagne).

Ein Tritt ins Wespennest – 20 Gamerscore / Trophäe

Löse den Jähzorn eines Herolds aus (nur Solo-Kampagne).

ARCADE-Spieler – 40 Gamerscore / Trophäe

Erreiche Stufe 20 in der Arcade (nur Arcade).

ARCADE-Held – 15 Gamerscore / Trophäe

Spiele 5 Mal den Modus „Arcade-Held“ (nur Arcade).

ARCADE-Jäger – 15 Gamerscore / Trophäe

Töte 100 Gegner auf Arcade-Multiplayer-Maps (nur Arcade).

ARCADE-Enthusiast – 20 Gamerscore / Trophäe

Schließe erfolgreich 10 vorgestellte Arcade-Maps im Solo- oder Coop-Modus ab (nur Arcade).

ARCADE-Wettkämpfer – 10 Gamerscore / Trophäe

Gewinne auf 10 vorgestellten Maps im Multiplayermodus (nur Arcade).

Der Hurkinator – 10 Gamerscore / Trophäe

Werde Hurks bester Freund, indem ihr 15 Fahrzeuge zusammen zerstört (nur Kampagne).

Meisterangler von Hope County – 30 Gamerscore / Trophäe

Besitze alle 4 Angelruten (nur Kampagne).

Bewaffnet und bereit – 10 Gamerscore / Trophäe

Kaufe alle Aufsätze für eine Waffe (nur Kampagne).

Der Geist schlägt zu – 10 Gamerscore / Trophäe

Töte einen Kultisten mit Bogen oder Gewehr aus über 150 m Entfernung per Kopfschuss (nur Kampagne).

Heimwerker – 20 Gamerscore / Trophäe

Stelle 25 Rezepte her (nur Kampagne).

Mode muss sein – 15 Gamerscore / Trophäe

Kaufe Kleidung im Wert von 1.000 $ (nur Kampagne).

Dicke Hose – 10 Gamerscore / Trophäe

Gib 50.000 $ in Fahrzeuggeschäften aus (nur Kampagne).

Volle Garage – 20 Gamerscore / Trophäe

Kaufe 3 Fahrzeuge für deine Garage (nur Kampagne).

Asse-Übertrumpfer – 10 Gamerscore / Trophäe

Zerstöre 10 Flugzeuge aus einem beliebigen Luftfahrzeug heraus (nur Kampagne).

Fahrerflucht – 10 Gamerscore / Trophäe

Überfahre und töte 20 Gegner (nur Kampagne).

Die Felder düngen – 10 Gamerscore / Trophäe

Benutze einen Traktor, um 5 Gegner zu schreddern (nur Kampagne).

Tod von oben – 15 Gamerscore / Trophäe

Wirf eine Bombe aus einem Flugzeug ab und schalte 4 Fahrzeuge auf einmal aus (nur Kampagne).

Günstige Gelegenheit – 10 Gamerscore / Trophäe

Benutze Steine oder Dosen, um 15 Gegner abzulenken (nur Kampagne).

Wumme am Steuer – 15 Gamerscore / Trophäe

Töte 25 Gegner, während du fährst oder dich aus einem Fahrzeug lehnst (nur Kampagne).

Fischmarkt – 10 Gamerscore / Trophäe

Verkaufe 20 Fische gegen Bargeld (nur Kampagne).

Zartgeklopft – 15 Gamerscore / Trophäe

Klopfe einen Stier mit bloßen Händen weich. Bis er tot ist (nur Kampagne).

Unedle Biester – 10 Gamerscore / Trophäe

Töte einen Bison nur mit Nahkampfwaffen (nur Kampagne).

Um die Häuser ziehen – 10 Gamerscore / Trophäe

Spiele 3 Aufträge mit einem Freund (nur Kampagne).

Ist das ein Vogel? – 10 Gamerscore / Trophäe

Lege mit einem Wingsuit mehr als 5.000 m zurück (nur Kampagne).

Aus nächster Nähe – 20 Gamerscore / Trophäe

Führe 25 Takedown-Kills im Nahkampf aus (nur Kampagne).

Explosive Überraschung – 20 Gamerscore / Trophäe

Töte 5 Gegner mit sabotierten Fahrzeugen (nur Kampagne).

Überlebenskünstler – 20 Gamerscore / Trophäe

Erwirb die Hälfte aller verfügbaren Vorteile (nur Kampagne).

Far Cry 5 – Geheime Erfolge Trophäen aufgedeckt

Der Funke – 20 Gamerscore / Trophäe

Schließe das Intro des Spiels ab, indem du Dutchs Insel befreist (nur Solo-Kampagne).

Du bist der Jähzorn – 50 Gamerscore / Trophäe

Werde der Sünde des Jähzorns bezichtigt (nur Solo-Kampagne).

Sonderzustellung – 10 Gamerscore / Trophäe

Sorge dafür, dass ein Baby sicher zur Welt kommt (nur Solo-Kampagne).

„Only You“ – 50 Gamerscore / Trophäe

Schließe erfolgreich die Erste Prüfung ab (nur Solo-Kampagne).

Folge dem Pfad – 20 Gamerscore / Trophäe

Entdecke das Bliss (nur Solo-Kampagne).

Zusammen! Für immer! – 100 Gamerscore / Trophäe

Erreiche das Ende (nur Solo-Kampagne).

Deputy Hudsons Rettung – 50 Gamerscore / Trophäe

Rette Deputy Hudson (nur Solo-Kampagne).

Bliss zum Ende der Welt – 50 Gamerscore / Trophäe

Rette den Marshal aus dem Bliss (nur Solo-Kampagne).

Sheriff Whitehorses Rettung – 15 Gamerscore / Trophäe

Rette Sheriff Whitehorse (nur Solo-Kampagne).

Deputy Pratts Rettung – 10 Gamerscore / Trophäe

Rette Deputy Pratt (nur Solo-Kampagne).