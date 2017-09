Far Cry 5 – Gameplay Walkthrough Videos veröffentlicht

Während der PAX West in Seattle, welche gestern zu Ende gegangen ist, wurde von Ubisoft ein Far Cry 5 Livestream abgehalten, in welchem weitere Gameplay-Aufnahmen des First-Person-Shooters zu begutachten waren.

Die folgenden drei Far Cry 5 Gameplay Walkthrough-Videos zeigen in insgesamt fast 90 Minuten nicht nur neue Umgebungen, sondern auch die spielerischen Möglichkeiten und geben einen kleinen Überblick über den Spielablauf des Open-World-Shooters.

Ubisoft hatte bereits bekanntgegeben, dass es keine Türme und auch keine Minimap in Far Cry 5 mehr geben soll, dafür wird ein Koop-Modus als auch ein Wingsuit vorhanden sein.

Far Cry 5 soll am 27. Februar 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen und neben der Standard-Version auch in verschiedenen Sonderauflagen erhältlich sein.

Far Cry 5 Gameplay Walkthrough Part 1

Far Cry 5 Gameplay Walkthrough Part 2

Far Cry 5 Gameplay Walkthrough Part 3