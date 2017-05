Far Cry 5 – Mit 4 Trailern, bestätigtem Koop-Modus und weiteren Infos sowie Screenshots angekündigt

Ubisoft hat bekanntgegeben, dass die erfolgreiche Serie Far Cry mit Far Cry 5 in die nächste Runde geht. Erscheinen soll Far Cry 5 für PC, Playstation 4 sowie Xbox One und Xbox Project Scorpio. Als Release für Far Cry 5 wird der 27. Februar 2018 genannt.

Far Cry 5 wird von Ubisoft Montreal entwickelt und entführt euch erstmalig in die USA und ihr sollt die „gelassene und dennoch vollkommen aus den Fugen geratene Welt von Montana“ im Solo-Modus als auch komplett im Zwei-Spieler-Koop frei erkunden können.

Passend zur Far Cry 5 Ankündigung gibt es auch gleich vier Trailer, darunter drei Charakter-Trailer, welche die Hope County Bewohner Mary May, Nick Rye und Pastor Jerome näher vorstellen.

Far Cry 5 – Ankündigungs-Trailer | Ubisoft [DE]

Far Cry 5 – Triff Mary May Fairgrave | Ubisoft [DE]

Far Cry 5 – Triff Nick Rye | Ubisoft [DE]

Far Cry 5 – Triff Pastor Jerome Jeffries

Als Junior-Sheriff des fiktiven Hope County, Montana, werdet ihr schnell herausfinden, dass eure Ankunft den seit Jahren geschmiedeten Plan einer fanatischen Weltuntergangs-Sekte beschleunigt. Das „Project at Eden’s Gate“ sieht vor Hope County gewaltsam zu übernehmen. Ohne große Vorbereitung seht ihr euch der Herausforderung gegenüber die Pläne von „Eden’s Gate“ zu durchkreuzen, um am Ende nicht nur euch selbst, sondern auch die Gemeinde von Hope County zu befreien.

Mitten im „irgendwo im nirgendwo“ müsst ihr euch mit den Bewohnern von Hope County zusammenschließen. Gemeinsam formiert ihr den Widerstand, um gegen den Kult ankämpfen zu können. Dabei gelangt ihr an verschiedene Orte in ganz Hope County, die ihr mit verschiedensten Fortbewegungsmitteln, darunter amerikanische Muscle Cars, Big Rigs, Geländewagen, Boote oder auch Flugzeuge, erreichen könnt. Sammelt Ressourcen, die sich über Felder, Wälder, Berge und Flüsse verteile und spürt natürlich die Mitglieder des Kults auf.

Um die „Eden’s Gate“-Kultanhänger bezwingen zu können, stehen verschiedenste Waffen zur Verfügung, unter anderen Gewehre, Granaten und Nahkampfwaffen, beispielsweise Vorschlaghammer oder Baseballschläger. Ergänzend werdet ihr auch verschiedene Charaktere oder sogar auch Tiere wie Bären oder Pumas für euch einsetzen können. Im Kampf gegen den Kult könnt ihr wahlweise still und leise vorgehen oder den direkten Weg wählen.

Mit Far Cry 5 wird auch der Map-Editor zurückkommen. Mit dem Far Cry 5 Map-Editor habt ihr die Möglichkeit unbegrenzt Schauplätze zu erstellen und diese zu spielen. Der Far Cry 5 Map-Editor soll mit neuen Features versehen werden, die „in Kürze detailliert vorgestellt werden“ sollen.

Als Playstation 4-Besitzer erhaltet ihr beim Kauf von Far Cry 5 ein kostenloses Far Cry 5 Skin-Paket. Um dieses zu erhalten ist ein kostenloses Ubisoft-Konto nötig, dass ihr auf der offiziellen Webseite erstellen könnt. PC- und Xbox-Spieler erhalten den gleichen Inhalt über den Ubisoft-Club.

Weiterhin kann Far Cry 5 ab sofort im Ubi-Store als Standard- oder auch als Deluxe- oder Gold-Edition vorbestellt werden. Die Far Cry 5 Deluxe Edition beinhaltet:

Physische Inhalte Far Cry 5-Spiel mit speziellem Deluxe-Keyart. Ein beidseitig bedruckter Touristenführer von Hope County, der interessante Orte und Schlüsselpositionen enthält. Der Original-Soundtrack des Spiels.

Digitale Inhalte Das digitale Deluxe-Paket gewährt den Spielern einen Vorabzugang zu verschiedenen Ausrüstungsgegenständen, Fahrzeugen, Waffen und Verbrauchsgütern, um den Widerstand anzuführen und gegen The Project at Eden’s Gate zu kämpfen. Das Großwildjäger-Paket gewährt den Spielern Zugriff auf den Großwildjäger-Compoundbogen, den Großwildjäger-Geländewagen und das Großwildjäger–Outfit. Das Pilotenass-Paket enthält die Pilotenass-1911-Pistole, den Pilotenass-Helikopter und das Pilotenass-Outfit. Das Explosions-Paket: Dieses Paket mit zusätzlichen Verbrauchsgütern enthält 4 Dynamitstangen, 4 C4-Sprengladungen, 4 Granaten und 4 Annäherungsminen. Das Chaos-Paket enthält zusätzliche Verbrauchsgegenstände mit 4 „Schneller“-Buffs, 4 „Wilder“-Buffs, 4 Molotowcocktails und 4 Tierködern. AR-C Sturmgewehr & 44er-Magnum-Pistole mit einzigartigem Aussehen.



Far Cry 5 : First Details : Surviving in Hope County, Montana | Interview | Ubisoft [US]