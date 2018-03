Far Cry 5 – Neue Videos stellen Sekten-Führer vor

Am 27. März 2018 setzt Far Cry 5 Ubisofts erfolgreiche Ego-Shooter-Reihe fort. Zum kommenden Teil sind jetzt weitere Trailer erschienen. Das aktuelle Videomaterial stellt die vier Oberschurken vor, mit denen wir es im späteren Spiel zu tun bekommen werden.

Far Cry 5 führt uns nach Hope County. In dem fiktiven Städtchen im US-Bundesstaat Montana müssen wir „Eden’s Gate“ bekämpfen, eine kriminelle Sekte, wo deren Anführer Joseph Seed und seine nicht weniger fanatischen Geschwister die hiesige Bevölkerung unterdrücken. Und so gerät der Spieler nicht nur in Konflikt mit Ober-Guru Joseph Seed („Ich bin euer Vater und ihr seid meine Kinder“), sondern auch mit dem Ex-Soldaten und Scharfschützen Jacob Seed, dem „Inquisator“ John Seed und der „Sirene“ Faith Seed, Josephs Stimme und ein „göttliches Instrument“, um die Gemeinde in einem Zustand der Glückseligkeit zu halten.

Far Cry 5 wird für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erhältlich sein.

Far Cry 5: Joseph Seed – Der Vater | Charakter-Spotlight | Ubisoft [DE]

Far Cry 5: Jacob Seed – Der Soldat | Charakter-Spotlight | Ubisoft [DE]

Far Cry 5: John Seed – Der Inquisitor | Charakter-Spotlight | Ubisoft [DE]

Far Cry 5: Faith Seed – Die Sirene | Charakter-Spotlight | Ubisoft [DE]