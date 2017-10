Far Cry 5 – Neuer Gameplay-Trailer zum Koop-Modus verfügbar

Ubisoft hat zusammen mit Sony nicht nur neue Informationen zum in Far Cry 5 enthaltenen Koop-Modus während der Paris Games Week präsentiert, sondern hatten auch gleich noch einen neuen Gameplay-Trailer im Gepäck.

Far Cry 5 verfügt nicht nur über einen umfangreichen Single-Player, sondern beinhaltet auch einen Online-Koop-Modus. Dieser Koop-Modus wurde auf den Namen “Freunde auf Abruf” getauft und bietet die Möglichkeit die komplette Story von Far Cry 5 zu zweit als Team zu bewältigen.

Sobald das Tutorial von Far Cry 5 absolviert ist, steht der Online-Koop-Modus sofort zur Verfügung. Doch dieser Koop-Modus hat auch seine Besonderheiten, da nur der Host im Online-Koop-Modus den Quest-Fortschritt behält. Was beiden Far Cry 5 Koop-Spielern aber gleichermaßen bleibt, ist die erspielte Erfahrung sowie alle Ausrüstungsgegenstände, mit Ausnahme jedoch von Quest-Gegenständen. Beide Spieler im Online Koop-Modus sehen und sammeln dabei aber ihr eigene Beute.

Far Cry 5 soll am 27. Februar 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen und neben der Standard-Version auch in verschiedenen Sonderauflagen erhältlich sein.

Far Cry 5 – befreundete Helfer (Koop) – Trailer | Ubisoft [DE]