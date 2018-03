Far Cry 5 – Neuer Live-Trailer stellt euren Begleiter Boomer vor

Am 27. März 2018 setzt Far Cry 5 Ubisofts erfolgreiche Ego-Shooter-Reihe fort. Zum kommenden Teil ist nun ein neuer Live-Trailer erschienen. Das aktuelle Video stellt Boomer vor. Der Vierbeiner wird uns im späteren Spiel häufiger zu Diensten sein.

Far Cry 5, das für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein wird, führt uns nach Hope County. In dem fiktiven Städtchen im US-Bundesstaat Montana müssen wir gegen „Eden’s Gate“ antreten, eine kriminelle Sekte, deren Anführer Joseph Seed und seine nicht minder fanatischen Geschwister die dortige Bevölkerung unterdrücken. Unterstützung erhalten wir dabei u.a. von Boomer, als Hund ein äußerst treuer und zuverlässiger Begleiter des Spielers. Der Vierbeiner schafft uns nicht nur Waffen herbei, sondern kann im Kampf gegen den Seed-Clan auch selbst zur tödlichen Waffe werden.

Far Cry 5: Spiele wie Boomer | Ubisoft [DE]