Far Cry 5 – Release angeblich für November 2017 geplant

Der neuste Teil der Far Cry-Reihe, Far Cry 5, von Ubisoft soll angeblich dieses Jahr im November 2017 erscheinen. Bei dieser Angabe wird sich auf eine GameStop-Releaseliste berufen, in welcher der Shooter geführt werde.

Diesem Eintrag zufolge würde Far Cry 5 am 26. November 2017 erscheinen, was allerdings offensichtlich einem Platzhalterdatum entspricht, denn dieser Tag ist ein Sonntag. Grund genug für SG Gaming, die auf den angeblichen Far Cry 5 Release bei GameStop aufmerksam wurden, direkt bei GameStop nachzuhaken und zu fragen, was es mit der offenbar bereits für Far Cry 5 vergebenen SKU (interne Artikelnummer) auf sich hat und ob es sich tatsächlich um Far Cry 5 handle.

Das Ergebnis, so SG Gaming, besage, dass ein Store-Mitarbeiter bestätigt habe, dass die Sku (257816) für Far Cry 5 vergeben wurde und der Release offenbar für November 2017 vorgesehen sei. Ergänzend habe man zwei schriftliche Anfragen an den GameStop-Support gestellt und nach dieser SKU bzw. grundlegend nach Far Cry 5 gefragt und daraufhin folgende Antwort erhalten:

Bedauerlicherweise haben wir Far Cry 5 für PS4 derzeit nicht auf Lager liegen und wir können auch nicht garantieren, dass der Anbieter erneut Ware zur Verfügung stellt.

Wie beim möglichen Far Cry 5 Releasedatum darf auch bei dieser Antwort durchaus angenommen werden, dass es sich auch um eine Art „allgemeine Antwort“ bzw. „Platzhalter“ handelt, bis konkrete Informationen vorliegen.

SG Gaming erklärte außerdem, dass man bei Ubisoft bereits angefragt habe, was es mit der Listung von Far Cry 5 bei GameStop auf sich hat. Bis dato hat Ubisoft aber keine Erklärung abgegeben.

Far Cry 5 gilt allgemein zwar als gesichert, wurde jedoch von Ubisoft noch nicht offizielle vorgestellt und angekündigt. Und bis es soweit ist, dass sich Ubisoft klärend zu Far Cry 5 geäußert hat, stufen wir diese Meldung natürlich als Gerücht ein.