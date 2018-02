Far Cry 5 – „Vehicles of Mayhem“-Video thematisiert die Fahrzeuge

Zu Ubisofts kommenden neusten Far Cry-Ableger Far Cry 5 ist ein weiteres Gameplay-Video verfügbar, welches ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

Das neue „Vehicles of Mayhem“-Video thematisiert die für den Spielerfolg nicht ganz unwichtigen Fahrzeuge, die euch natürlich nicht nur in der Regel bequem und schnell von A nach B bringen werden, sondern auch einen gewissen Nutzen haben. Bewegt euch zu Lande oder in der Luft fort mit verschiedenen Flug- als auch Fahrzeugen, darunter PKWs und Trucks.

Far Cry 5 soll am 27. März 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Far Cry 5′s Vehicles of Mayhem – IGN First