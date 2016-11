Far Cry: Blood Dragon – Kostenlose anlässlich Ubisofts 30. Geburtstag

Aktuell können Fans und Spieler noch die Vollversion des Action-Adventures Beyond Good & Evil auf Uplay.com kostenlos für PC abstauben, bevor es am 9. November 2016 von Far Cry: Blood Dragon abgelöst wird.

Um die jeweiligen Spiele-Vollversionen für PC zu bekommen, wird lediglich ein Uplay-Account benötigt. Im Anschluss einfach im Ubisoft Uplay Shop vorbei surfen und die Rubrik Ubi 30 aufrufen.

Mit Far Cry: Blood Dragon erscheint der inzwischen sechste Ubisoft-Titel infolge kostenlos für PC, den Ubisoft anlässlich seines 30. Geburtstags verschenkt. Bisher umsonst angeboten wurden auch The Crew, Tom Clancy’s Splinter Cell, Prince of Persia: The Sands of Time und Rayman Origins. Und auch im Dezember 2016 wird es nochmals ein kostenloses Spiel von Ubisoft geben.