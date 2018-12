Far Cry New Dawn – Spieleindrücke und Gameplay-Videos verfügbar

Far Cry New Dawn wurde vor Kurzem im Zuge der The Game Awards 2018 offiziell von Ubisoft angekündigt. Zu den bereits bekannten Informationen sowie erstem Trailer gesellen sich nachfolgend zwei Gameplay-Videos hinzu.

Rund zehn Minuten bieten beide Far Cry New Dawn Videos, da ihr anhand erster Spieleindrücke einen Vorgeschmack auf das erhaltet, was euch kommendes Jahr Mitte Februar 2019 wahlweise auf PC, Playstation 4 und Xbox One erwarten wird. Erhaltet einen Blick auf die Umgebungen, die Charaktere als auch das eigentliche Gameplay.

Ubisofts Far Cry New Dawn soll am 15. Februar 2019 veröffentlicht werden.

Far Cry New Dawn | Erste Spieleindrücke von der Neuankündigung | Ubisoft TV

Far Cry: New Dawn – 4K Gameplay