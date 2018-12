Far Cry New Dawn – Während den The Game Awards offiziell angekündigt

Ubisoft hat die The Game Awards 2018 Preisverleihung dazu genutzt, um mit Far Cry New Dawn den nächsten Teil der erfolgreichen First-Person-Shooter-Reihe Far Cry der Öffentlichkeit vorzuführen. Neben ersten Infos, Screenshots und einem Ankündigungs-Trailer (enthält auch Gameplay-Aufnahmen), hat der französische Publisher auch gleich noch den offiziellen Release-Termin für Far Cry New Dawn im Gepäck.

Far Cry New Dawn – Ankündigungs-Trailer | Ubisoft [DE]

Far Cry New Dawn entführt alle Spieler zwar wieder nach Montana, genauer nach Hope County, doch wird sich dieser Landstrich komplett verändert präsentieren. Siebzehn Jahre nach einer globalen Atomkatastrophe ist nichts mehr wie es einmal war. Nachdem sich die Überlebenden langsam mit der neuen Situation zurechtfinden, stehen sie bereits einer neuen Bedrohung gegenüber. Die sogenannten Highwaymen und ihre Anführerinnen, die Zwillinge Mickey und Lou, sind nach Hope County gekommen, um alle noch vorhandenen Ressourcen an sich zu reißen.

Um den Zwillingen und den Highwaymen den Garaus zu machen, gilt es den verbleibenden Überlebenden zu helfen und zu Allianzen zusammen zu schließen. Nutzt sogenannte Prosperity, welche als Lager fungieren, um provisorische Waffen und Fahrzeuge herzustellen und Helfer zu trainieren. Umso mächtiger die Lager werden, umso bessere Waffen und Fahrzeuge können gebaut werden. Erkundet die offene Spielwelt, führt Expeditionen aus und sammelt wertvolle Ressourcen.

Bei Far Cry New Dawn handelt es sich um eine eigenständige Fortsetzung von Far Cry 5, in welcher ihr entweder alleine oder mit einem Freund im Koop losziehen könnt.

Far Cry New Dawn soll bereits am 15. Februar 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.