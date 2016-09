Far Cry – Release eines neuen Teils in 2017 „ungewiss“

Dass es einen neuen Far Cry-Teil geben wird ist auch gemäß Ubisoft sicher, da man bereits an einer entsprechenden Fortsetzung der erfolgreichen Shooter-Reihe arbeitet. Allerdings ist es aktuell ungewiss, ob der neue Far Cry-Teil bereits 2017 erscheinen wird. Entsprechend hat sich Ubisofts Editorial Vice President Tommy Francois geäußert.

Ähnliches wurde auch über das neue Assassin’s Creed gesagt, da Ubisofts CEO Yves Guillemot erklärte, dass es voraussichtlich nicht in 2017 veröffentlicht wird. Laut Guillemot solle es „perfekt und revolutionär“ sein und aus dem Grund bekäme das Entwicklerteam so viel Zeit, wie es dafür benötigen würde. Wenn das zur Folge habe, dass das neue Assassin’s Creed, welches Gerüchte halber in Ägypten spielen und Film-Elemente aufgreifen soll, 2017 nicht fertig werde, dann würde es eben erst 2018 auf den Markt kommen. Zu besagtem neuen Assassin’s Creed, Zusatzname Empire, ist auch nachfolgendes Bild aufgetaucht, dass dessen Existenz belegen soll.

Und so wie man bei Ubisoft mit Assassin’s Creed verfahren möchte, wolle man es auch laut Francois mit dem neuen Far Cry handhaben. Wenigstens ein Jahr vor dem offiziellen Far Cry Release solle das Spiel den Alpha-Status erreicht haben, bevor die Entwickler den Feinschliff vornehmen und die Qualität verbessern. Sollte es so sein, dass die Alpha-Version zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig ist und damit der Release in 2017 nicht mehr haltbar ist, dann „ist das eben so“, wie Francois betont.

Zuletzt gab es im Bezug auf Far Cry Gerüchte, wonach Ubisoft ein Far Cry Doppelpack, bestehend aus Far Cry 4 und Far Cry Primal für PS4 und Xbox One planen würde, welches schon am 14. Oktober 2016 im Handel verfügbar sein würde.