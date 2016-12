Fate/Extella: The Umbral Star – Release für Ende Januar 2017 bestätigt

Das Action-Rollenspiel Fate/Extella: The Umbral Star wird Ende Januar 2017 auch in Europa für Playstation 4 und PS Vita erscheinen wie Marvelous Games bekanntgegeben hat. Ursprünglich war geplant den Titel noch in diesem Monat zu veröffentlichen. Was zur Release-Verschiebung geführt hat, ist allerdings nicht bekannt.

Ergänzend hat Marvelous auch einen neuen Fate/Extella: The Umbral Star Charakter-Trailer veröffentlicht, in dem Archimedes vorgestellt wird.

Die in Fate/Extella: The Umbral Star erzählte Geschichte wurde vom japanischen Autor Kinoko Nasu geschrieben. Nasu hat unter anderen auch an den beiden Animes Fate/Zero und Fata/Stay Night: Unlimited Blade Works mitgewirkt.

In Fate/Extella: The Umbral Star kontrollieren die Spieler Heroic Spirits und Divine Spirits, auch Servants genannt. Mit Hilfe dieser Kräfte können unzählige Feinde bezwungen werden.

Fate/Extella: The Umbral Star soll am 20. Januar 2017 für PS4 und PS Vita erscheinen.

Fate/EXTELLA: The Umbral Star – Archimedes Character Trailer