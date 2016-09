FIFA 17 – Demo für Konsolen und PC verfügbar

Electronic Arts hat bekanntgegeben, dass, wie angekündigt, ab sofort eine umfangreiche FIFA 17 Demo für PC, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 und Xbox One zur Verfügung steht.

Die kostenlose FIFA 17 Demo bietet unter anderem zwölf verschiedene Teams, darunter Bayern München, Manchester United und Real Madrid C.F. und zudem die Möglichkeit zum ersten Mal den neuen Story-Modus „The Journey“ auszuprobieren.

Der Story-Modus „The Journey“ ermöglicht es Fans und Spielern, dass sie erstmals in einem FIFA-Spiel die Chance haben als Alex Hunter, ein aufstrebendes Talent, in der Premier League Fuß zu fassen.

FIFA 17 soll am 29. September 2016 für PC (Origin), Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 und Xbox One erscheinen. Vorbesteller der FIFA 17 Super Deluxe Edition können bis zu 40 FIFA Ultimate Team Jumbo Premium Gold-Sets, Team der Woche-Leihspieler und weitere FUT-Inhalte erhalten. Zudem werden EA Access- bzw. Origin Access-Mitglieder Gelegenheit haben FIFA 17 vorab in der Play First Trial spielen zu können.

FIFA 17 – The Making Of The Journey