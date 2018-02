Fighting EX Layer – Release für Ende Juni 2018 geplant und neue Videos verfügbar

Arika hat bekanntgegeben, dass man das Prügelspiel Fighting EX Layer noch vor Ende Juni 2018, konkreter Release: tba, im Playstation Store veröffentlichen wolle. Entsprechend hat sich das Team während eines Livestreams geäußert und dabei auch noch weitere Infos zum Spiel präsentiert.

So wird, sollte sich Fighting EX Layer auf Playstation 4 erfolgreich schlagen, auch eine Disc-/Handels-Fassung für PS4 in Aussicht gestellt, ebenso wie eine Umsetzung für PC/Steam. Weiterhin sind generell verschiedene Versionen von Fighting EX Layer vorgesehen. Die Standard-Edition soll demnach 15 Gouki Decke und 12 Charaktere beinhalten. Eine etwas abgespecktere Variante, die sogenannte Light-Version, werde noch fünf Decks und zehn Figuren beinhalten.

FIGHTING EX LAYERに関する重要なお知らせ

Fighting EX Layer wird nach Aussage der Entwickler keinen Story-Modus, wohl aber einen Single-Player-Ableger bieten. Für den Anfang müsst ihr auch erst einmal auf eine Legacy-Unterstützung für Controller verzichten, da diese bei der Veröffentlichung nicht zur Verfügung stehen wird. Folglich ist auch die mögliche Kompatibilität zu älteren Fighthing Sticks nicht gegeben. Ob und in wie weit der Support nach erfolgtem Release angeboten wird, bleibt fürs Erste abzuwarten.

FIGHTING EX LAYER BLAIR & JACK

In Sachen Sprachausgabe solltet ihr euch schon jetzt auf Japanisch einstellen, da der Entwickler offenbar nur dieses Sprachspur vorgesehen hat. Und ergänzend zu den vorbenannten Infos wurden auch noch zwei Fighting EX Layer Videos veröffentlicht, in denen verfügbare Kämpfer, darunter Shadowgeist, Blair und Jack, näher vorgestellt werden. Außerdem wurden bis dato folgende Charakter bestätigt: Allen Snider, Darun Mister, Doctrine Dark, Garuda, Hokuto/Shirase, Kairi und SkulloMania.

FIGHTING EX LAYER SHADOWGEIST and …