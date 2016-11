Final Fantasy 15 – Deadeye-Monster-Kampf in neuem Gameplay-Video

Zu Final Fantasy 15 ist ein weiteres Gameplay-Video verfügbar, in dem sich der Trupp rund um Noctis des Nächtens mit einem Deadeye-Monster anlegt.

Final Fantasy 15 erscheint am 29. November 2016 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Weiterhin wird es einen Final Fantasy 15 Season Pass geben, der, neben drei Story-DLC, auch den Koop-Modus „Comrades“ (zu Dt.: Kameraden) abdecken wird. „Comrades“ kann auch einzeln gekauft werden und bis zu vier Spieler können in die virtuelle Haut von Noctis, Gladiolus, Ignis und Prompto, jeweils ausgestattet mit ihren ganz eigenen Fähigkeiten, schlüpfen.

Final Fantasy 15: Hunting A Deadeye