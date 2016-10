Final Fantasy 15 – Luna als spielbarer Charakter-DLC möglich

Square Enix überlegt offenbar Luna als spielbaren Charakter via DLC in Final Fantasy 15 zu integrieren, wie Produzent Haruyoshi Sawatari in einem Interview mit dem französischen Magazin JeuxVideo erklärt hat.

Laut Sawatari gäbe es seitens der Fans Nachfrage hinsichtlich eines spielbaren weiblichen Charakters, sodass man nun darüber nachdenke Luna oder eventuell auch eine andere weibliche Figur als DLC für Final Fantasy 15 anzubieten.

Zuletzt gab Square Enix bekannt, dass Final Fantasy 15 einen Season Pass spendiert bekommt, der mit Gladiolus, Ignis und Promto drei zusätzliche Episoden inklusive der jeweiligen Figuren Gladio, Ignis und Prmpto, zu Final Fantasy 15 hinzufügt.

Weiterhin gibt es ein paar neue Final Fantasy 15 Gameplay-Impression, die während eines Livestreams am vergangenen Wochenende im Zuge der Paris Game Week 2016 entstanden sind.

Final Fantasy 15 erscheint am 29. November 2016 für PC, Playstation 4 und Xbox One.

FINAL FANTASY XV Live at Paris Games Week [FR]