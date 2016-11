Final Fantasy 15 – Weitere Gameplay-Videos verfügbar und Livestream angekündigt

Ende dieses Monats erscheint Final Fantasy 15. Um weiter auf das Rollenspiel mit Echzeitkämpfen aus dem Hause Square Enix einzustimmen, wurden zwei neue Gameplay-Videos veröffentlicht.

Zum einen kann Elijah Wood und Conan O’Brien über die Schulter geschaut werden, wie sie gemeinsam Teile von Eos erkunden. Zum anderen gibt es einen Aus- als auch Einblick in die verschiedenen Aktionsmöglichkeiten, darunter Angeln und Chocobo reiten, die in Final Fantasy 15 zur Verfügung stehen.

Weiterhin können sich Final Fantasy-Fans den 22. November 2016 notieren. An diesem Tag wird in London eine Launch-Party stattfinden und im Zuge dessen planen die Kollegen von IGN einen Livestream anzubieten, währenddessen noch nie gezeigte Final Fantasy 15 Spielszenen präsentiert werden sollen. Ergänzend will man ein ausführliches Interview mit Director Hajime Tabata führen.

Final Fantasy 15 erscheint am 29. November 2016 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Erste Tests zum Rollenspiel von Square dürfen, so Branchen-Insider shinobi602, ab dem 28. November 2016, 16.00 Uhr unserer Zeit, erwartet werden.

Clueless Gamer: “Final Fantasy XV” With Elijah Wood – CONAN on TBS

Let’s play more Final Fantasy 15 – new FF15 gameplay