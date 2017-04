Final Fantasy XV – Neue Updates im Anmarsch unter anderen mit dem „Afrosword“

Square Enix hat bekanntgegeben, dass Final Fantasy 15 am 27. April 2017 als auch am 29. April 2017 jeweils ein Update erhalten wird.

Mit dem für den 27. April 2017 geplanten Update wird eine neue Waffe mit Namen Afrosword den Weg ins Spiel finden. Das Schwert wurde von dem DJ, Produzent und Grammy-Gewinner Afrojack inspiriert. Um das Schwert erhalten zu können, muss eine neue Zeitquest erledigt werden. Ist diese geschafft, kann das Afrosword ausgerüstet werden und ist das der Fall, ändert sich die Hintergrundmusik in einen Song von Afrojack.

Das Update Nummer zwei, welches am 29. April 2017 in Final Fantasy 15 eingespielt werden soll, enthält untern anderen den sogenannten „Staple Mode“, der in den Bildschirmoptionen der Playstation 4 Pro hinzugefügt wird. Mit diesem Modus soll dafür gesorgt werden, dass die Bildrate stabiler läuft. Auch werden Untertitel und einige Menütexte nach erfolgtem Update vergrößert dargestellt.

Zudem werden neue Sticker als auch ein paar neue Musikstücke verfügbar sein. Außerdem sollen die zeitlich begrenzten Quests neue Ranglisten zur Verfügung stehen.

Afrosword Announcement Video