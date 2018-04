Final Fantasy XV – Vier neue DLCs für 2019 auf der PAX East 2018 vorgestellt

Square Enix hat im Rahmen der PAX East 2018 ihre Roadmap für die Zukunft von Final Fantasy XV vorgestellt. Dem Zufolge könnt ihr euch, wie angekündigt, noch über reichlich Download-Inhalte freuen, denn 2019 sollen vier Episoden veröffentlicht werden, die auch zu einem alternativem Ende führen.

Zunächst stellen wir euch die vier Episoden für 2019 vor:

Episode I: Ardyn – The Conflict of the Sage (geplant für Winter 2019) - Diese Geschichte dreht sich um Ardyn und seinen über 2.000 Jahre angestauten Groll gegen Lucis, sowie seinen Kampf gegen die Astralen.

Episode Side Story: Aranea – The Beginning of the End (geplant für Frühling 2019) - In diesem Nebenstrang der Hauptstory geht es um Araneas schlimmsten Tag, den letzten Tag des Imperiums.

Episode II: Lunafreya – The Choice of Freedom ( geplant für Frühling 2019) - Lunafreya hat mit ihrem Schicksal zu hadern, von dem sie nicht einmal der Tod befreien kann.

Episode III: Noctis – The Final Strike (geplant für Frühling 2019) - Hier wird Noctis in die Entscheidungsschlacht ziehen, um die Zukunft seines Volkes zu sichern. Die Episode wird das alternative Ende für das Spiel beinhalten.

Zudem möchte Square Enix eine Standalone-Version des “Multiplayer Expansion: Comrades”-Add-On für Final Fantasy XV im Sommer 2018 veröffentlichen. Das bedeutet, dass ihr dann das Hauptspiel nicht mehr benötigt, um den Multiplayer von Final Fantasy 15 spielen zu können. Zusätzlich sind Updates für den Mehrspieler-Modus im Sommer und Winter 2018 geplant.

Außerdem möchte Square Enix für die Final-Fantasy-XV-Windows-Edition die Option zum Erstellen eigener Charaktere vom Online- in den Einzelspieler-Part, mit Hilfe des Steam-Workshops, übertragen. Mit einem selbst erbautem Charakter könnt ihr dann zumindest in der PC-Verson des Titels spielen, die überdies einen Leveleditor erhalten soll. Schlussendlich wurde auch ein Crossover zwischen Shadow of the Tomb Raider und Final Fantasy XV angekündigt, aber in welchem Umfang dies ausfallen soll, ist noch nicht bekannt.

Final Fantasy XV ist derzeit für PC, Play Station 4 und Xbox One erhältlich und nachfolgend könnt ihr euch nochmals den Launch-Trailer der Windows-Edition anschauen!

Final Fantasy XV Windows Edition – Launch-Trailer