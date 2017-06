Finding Paradise – Offizielle Website zum neuen Adventure des To the Moon-Entwicklers

Ende 2017 soll das 2D-Adventure Finding Paradise erscheinen. Zu dem Indie-Titel, der für PC, Mac und Linux erhältlich sein wird, ist inzwischen die offizielle Website online gegangen. Die Homepage enthält neben allgemeinen Infos auch Bildmaterial.

Finding Paradise ist das neueste Werk von Kan Gao, dem Entwickler von To the Moon (2011) und A Bird Story (2014). Ähnlich wie das preisgekrönte To the Moon geht es auch in Finding Paradise darum, den letzten Wunsch eines sterbenden Patienten zu erfüllen. Kritiker lobten einst die emotionale Story von To the Moon. Die deutsche Wochenzeitung DIE ZEIT schrieb:

“To the Moon hat kein Tempo, keine Kämpfe und ist eigentlich auch kein Spiel. Trotzdem kann es eines exzellent: eine bewegende Geschichte erzählen.”

Finding Paradise – Music & Screenshots Teaser