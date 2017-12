Finding Paradise – Offizieller Trailer zum To the Moon-Nachfolger

Am 14. Dezember 2017 erscheint das Indie-Adventure Finding Paradise für PC, Mac und Linux. Zum neuen Spiel von Entwickler Kan Gao ging jetzt der offizielle Trailer an den Start.

Finding Paradise ist der Nachfolger des preisgekrönten To the Moon aus dem Jahre 2011. Im Zentrum des Geschehens stehen zwei Forscher: Dr. Eva Rosalene und Dr. Neil Watts. Die beiden Wissenschaftler haben einen Weg gefunden, Menschen Erinnerungen einzupflanzen. Und zwar Erinnerungen, die auf Ereignisse beruhen, welche die Betreffenden selbst nie erlebt haben. In To the Moon wollte das Forscher-Duo einem im Sterben liegenden Mann seinen größten Wunsch erfüllen: Eine Reise zum Mond. In Finding Paradise begeben sich die beiden Protagonisten erneut in die Erinnerungswelt eines Patienten, um seinen letzten Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen.

Finding Paradise – Official Trailer